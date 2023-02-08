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09:21, 8 февраля 2023Спорт

Леброн Джеймс стал лучшим бомбардиром в истории НБА

Леброн Джеймс побил рекорд Карима Абдул-Джаббара и стал лучшим бомбардиром в истории НБА

Фото: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports / Reuters

Американский форвард клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» стал лучшим бомбардиром в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На последней минуте третьей четверти домашнего матча против «Оклахомы-Сити Тандер» Джеймс достиг отметки в 38 390 очков. Таким образом, он побил рекорд бывшего игрока «Лейкерс» Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков). Всего за встречу 38-летний баскетболист набрал 38 очков.

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 133:130 (36:34, 40:32, 28:33, 29:31). Из-за возможного рекорда Джеймса цены билетов на матч достигали 100 тысяч долларов.

Джеймс — четырехкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Его по четыре раза называли самым ценным игроком регулярного чемпионата и серии плей-офф. В составе сборной США спортсмен выиграл Олимпийские игры в 2008-м и 2012 годах. В 2021 году он также стал первым баскетболистом-миллиардером.

Дарья Коршунова
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