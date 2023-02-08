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18:50, 8 февраля 2023Спорт

Махачев оценил шансы провести бой с Макгрегором

Ислам Махачев заявил, что подерется с Конором Макгрегором, если UFC предложит ему этот бой

Фото: Christian Bruna / Reuters

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев оценил шансы провести бой против ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора. Слова спортсмена приводит YouTube-канал MMA Junkie.

«Люди и мои фанаты расстроятся, если этот бой произойдет. Но я никогда не выбираю соперников. Если UFC позвонит мне и предложит Макгрегора, я буду готов», — заявил россиянин.

12 февраля Махачев подерется с австралийцем Александром Волкановски. Бой пройдет в легком весе. Таким образом, чемпион полулегкого дивизиона Волкановски, который на данный момент возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC, сменит категорию, а россиянин впервые будет защищать чемпионский титул.

Макгрегор не выступал в UFC с лета 2021-го. Тогда в третьем поединке против Дастина Порье он получил перелом ноги и уступил техническим нокаутом. Ирландец был чемпионом организации в легком и полулегком весе.

В профессиональной карьере Махачев потерпел одно поражение и одержал 23 победы. В активе Макгрегора 22 победы и шесть поражений.

Ксения Курашкина
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