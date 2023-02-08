Махачев оценил шансы провести бой с Макгрегором

Ислам Махачев заявил, что подерется с Конором Макгрегором, если UFC предложит ему этот бой

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев оценил шансы провести бой против ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора. Слова спортсмена приводит YouTube-канал MMA Junkie.

«Люди и мои фанаты расстроятся, если этот бой произойдет. Но я никогда не выбираю соперников. Если UFC позвонит мне и предложит Макгрегора, я буду готов», — заявил россиянин.

12 февраля Махачев подерется с австралийцем Александром Волкановски. Бой пройдет в легком весе. Таким образом, чемпион полулегкого дивизиона Волкановски, который на данный момент возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC, сменит категорию, а россиянин впервые будет защищать чемпионский титул.

Макгрегор не выступал в UFC с лета 2021-го. Тогда в третьем поединке против Дастина Порье он получил перелом ноги и уступил техническим нокаутом. Ирландец был чемпионом организации в легком и полулегком весе.

В профессиональной карьере Махачев потерпел одно поражение и одержал 23 победы. В активе Макгрегора 22 победы и шесть поражений.