Лидер Pink Floyd примет участие в заседании СБ ООН по Украине

В заседании СБ ООН по Украине примет участие лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс

В заседании Совета безопасности (СБ) ООН по Украине, которое состоится в среду, 8 февраля, примет участие один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в СБ ООН.

«Да, в числе докладчиков ожидается и Роджер Уотерс из Pink Floyd», — заявил собеседник агентства.

В октябре Уотерс заявил, что попал в базу данных националистического сайта «Миротворец», которую назвал «расстрельным списком». Музыкант считает, что оказался в этом перечне украинского правительства из-за того, что открыто поддерживал Россию. Уотерс признался, что воспринимает эту угрозу как реальную.

Также Уотерс написал открытое письмо первой леди Украины Елене Зеленской и призвал «прекратить бойню». Музыкант осудил поставки оружия на Украину и заявил, что «подбрасывание топлива» никогда не помогало быстрее остановить конфликт.