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17:04, 8 февраля 2023Спорт

Член команды Махачева оказался под угрозой тюрьмы за кормление квокк в Австралии

Члену команды Махачева грозят штраф и тюремное заключение за кормление квокк в Австралии

Фото: Mark Stoop / Unsplash

Члену команды российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева грозит наказание за кормление квокк в Австралии. Об этом сообщает Perth Now.

Мужчина оказался под угрозой тюремного заключения сроком до пяти лет, так как в стране кормление редких животных, в том числе квокк, запрещено на законодательном уровне. Кроме того, на него может быть наложен штраф в размере 35 тысяч долларов.

В Австралии Махачев готовится к поединку с представителем страны Александром Волкановски. Спортсмены встретятся в ночь на 12 февраля. Бой пройдет в легком весе. Таким образом, чемпион полулегкого дивизиона Волкановски, который на данный момент возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC, сменит категорию, а Махачев впервые будет защищать чемпионский титул.

23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

Дарья Коршунова
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