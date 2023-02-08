В Госдуме прокомментировали расследование о взрывах на «Северных потоках»

Депутат Слуцкий назвал подрыв «Северных потоков» преступлением континентального масштаба

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал расследование американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к взрывам на «Северных потоках». Он назвал подрыв газопроводов наглым преступлением континентального масштаба.

«По сути, речь идет о настоящем межгосударственном сговоре с целью получения контроля над европейским газовым рынком. Совершено наглое криминальное преступление континентального масштаба», — подчеркнул депутат.

Слуцкий добавил, что для раскрытия преступления криминалисты обычно ищут того, кому оно выгодно. По его словам, в случае с США присутствует и мотив, и «баснословные, даже неприличные барыши».

Парламентарий указал, что Вашингтон не скрывал того, что мечтает заместить российский газ на европейском рынке, а Норвегия нарастила поставки до рекордных значений, без стеснения поднимая цены на энергоносители.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил Соединенные Штаты в организации атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя материал журналиста, отметила, что Москва неоднократно озвучивала позицию о вовлеченности США и НАТО к подрыву трубопроводов.