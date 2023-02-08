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10:19, 8 февраля 2023Россия

Стало известно о трех пропавших без вести после взрыва газа под Тулой

После взрыва газа в пятиэтажке под Тулой три человека числятся пропавшими без вести

Фото: Ольга Тихонова / РИА Новости

Три человека числятся пропавшими без вести после взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове Тульской области. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

«Думаем, могут оставаться под завалами трое, не можем их найти, телефоны не отвечают, но и тела пока не находим», – сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что после взрыва газа в пятиэтажке под Тулой женщина разыскивает 24-летнюю дочь — она пропала без вести. Россиянка рассказала, что девушка проживала вместе с 26-летним парнем в квартире на четвертом этаже, где, по предварительным данным, был эпицентр взрыва.

Взрыв газа в жилом доме города Ефремов под Тулой произошел во вторник, 7 февраля, спасатели продолжают разбор завалов. По последним данным, погибли пять человек, пострадали три, в том числе трехлетний ребенок. Сотрудники МЧС разобрали половину завалов, в этой работе ведомство задействовало 408 человек и 114 единиц техники.

Предварительно, эпицентр взрыва газа находился в квартире на четвертом этаже. Вероятной причиной ЧП названа неисправность газового оборудования. Впоследствии власти сообщили, что выплатят семьям погибших компенсацию в размере одного миллиона рублей, семьям пострадавших — 500 тысяч рублей.

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Анастасия Шейкина
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