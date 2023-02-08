В США выразили заинтересованность в восстановлении диалога с Китаем

Вашингтон хочет восстановить связи с Пекином, но сейчас для этого неподходящее время

Вашингтон заинтересован в восстановлении связей с Пекином, однако время для этого неподходящее, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

Вопрос возобновления коммуникации предполагалось обсудить в ходе визита в Китай госсекретаря Энтони Блинкена, который был сорван из-за инцидента с китайским аэростатом, пересекшим сухопутную часть США.

«Очень важно, чтобы эти каналы вновь заработали, но очевидно, что сейчас неподходящее время для таких дискуссий, неподходящее время для Блинкена, как он сам сказал, ехать в Пекин», — отметил Кирби.

Ранее глава Министерства обороны США Ллойд Остин пытался связаться с министром обороны Китая для разговора о ситуации со сбитым китайским аэростатом, однако запрос был отклонен Пекином.

4 февраля Соединенные Штаты сбили китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. Позже в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что инцидент с аэростатом нанес ущерб стабилизации отношений двух государств.