В России высказались о возможной причастности США к взрыву «Северных потоков»

Депутат Завальный усомнился в признании США причастности к взрыву «Северных потоков»

Подозрения о причастности США к взрыву «Северных потоков» появились сразу после случившегося, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил возможность официального признания Вашингтоном участия в диверсии на трубопроводах.

О том, что Соединенные Штаты имеют отношение к взрыву газопроводов, в своей статье написал американский журналист-расследователь Сеймур Херш. По его словам, водолазы армии США под прикрытием учений НАТО Baltops 22 заложили взрывные устройства. В действие их привели военные Норвегии, сбросив гидроакустический буй с самолета.

«Была информация перед тем, как взорвались газопроводы, что проводились учения НАТО, и в этом месте была фиксация судов, в том числе американских. Подозрение пало на американцев и англичан. Что касается норвежцев, конечно, если они приняли участие, это удивительно. Страна считалась миролюбивой, тем более она сама обладает такими газопроводами, а долг всегда платежом красен. Все может быть, ничего нельзя исключать», — сказал российский депутат.

Если даже будет доказано, что это они, мне кажется, они не признают Павел Завальный депутат Госдумы

В материале Сеймур Херш ссылается на источники, знакомые с деталями подготовки операции. Журналист утверждает, что президент США Джо Байден согласился на диверсию спустя девять месяцев дискуссий.

При этом Белый дом и ЦРУ опровергли причастность к случившемуся, назвав такие обвинения ложью и вымыслом, уточнил Херш.

Утром 27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» могут стоять представители одной из западных стран.