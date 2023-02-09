Киргизия отправит в Турцию 100 юрт и мобильный госпиталь

Киргизия отправит 100 юрт и мобильный госпиталь в Турцию, где произошли землетрясения

Киргизия отправит 100 юрт и мобильный госпиталь в Турцию, где произошли землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба президента страны.

«В целях оказания поддержки братскому турецкому народу кыргызская сторона первым бортом отправит 100 юрт, порядка 20 военных утепленных палаток и один палаточный мобильный госпиталь», — сказано в заявлении властей.

Уточняется, что также будет направлена специальная группа из 100 спасателей с необходимым спасательными механизмами и две обученные собаки, чтобы помочь в ликвидации последствий от землетрясений. Кроме того, Киргизия отправит гуманитарную помощь, в том числе медицинские принадлежности, одежду и предметы первой необходимости.

Ранее стало известно, что Турция приняла предложение о помощи в ликвидации последствий землетрясения от 95 государств. Отмечается, что к поисково-спасательным операциям присоединились 6,5 тысячи иностранных спасателей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших при землетрясении выросло до 14 014 человек. Раненых насчитывается до 63 794 человек.

Два землетрясения в Турции магнитудой 7,8 и 7,7, начавшиеся 6 февраля, стали сильнейшими в стране с 1939 года и затронули несколько районов Сирии, а также Ливан, Ирак и Кипр. В Турции объявлен траур до 12 февраля.