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18:41, 9 февраля 2023Ценности

Косметолог раскрыла россиянам пять способов предотвратить акне

Косметолог Абдуллина посоветовала увеличить физические нагрузки для предотвращения акне

Фото: unsplash

Врач-дерматовенеролог и косметолог Айгуль Абдуллина раскрыла россиянам пять способов, которые помогут предотвратить воспаления на коже. Ее комментарий приводит Life.

В первую очередь, по словам эксперта, важно найти хорошего специалиста, который подберет необходимые процедуры в зависимости от типа кожи. Абдуллина уточнила, что при акне и акнеподобных состояниях категорически запрещены химические пилинги и мезотерпания (технология инъекционного введения специальных препаратов с целью лечения и улучшения состояния кожного покрова — прим. «Ленты.ру»), поскольку из-за сопутствующих им повреждений может появиться еще больше воспалений.

Помимо этого, врач посоветовала обратить внимание на качество сна и увеличить физические нагрузки, чтобы улучшить состояние кожи. Она также добавила, что необходимо правильно подобрать уходовые средства и помнить о ежедневных домашних процедурах, таких как умывание и увлажнение.

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В заключение Абдуллина рассказала, что воспаления часто появляются из-за нарушений функций желудочно-кишечного тракта и желчеотделения. «Нужно правильно составить рацион питания и придерживаться его несколько месяцев. После того как вы вылечите свои хронические патологии и другие внутренние заболевания, вы сможете возобновить прежнее питание», — пояснила косметолог.

Ранее в феврале косметолог-дерматовенеролог Людмила Егжина перечислила россиянам причины, из-за которых появляются пигментные пятна на коже. Так, врач рассказала, что косметический дефект может возникать при наличии различных патологий. По ее словам, пигментация может быть одним из признаков хронической печеночной недостаточности.

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Екатерина Ештокина
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