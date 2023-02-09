В России назвали срок принятия решения по альтернативным котировкам нефти

Минфин: решение по альтернативным котировкам нефти может быть принято до конца февраля

Министерство финансов России рассчитывает окончательно определиться с методикой определения цен на нефть для расчета налогов до конца февраля текущего года. Такой срок назвал замглавы ведомства Алексей Сазанов. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, до конца февраля мы определимся (с принятием решения по альтернативным котировкам нефти для расчета налогов — прим. "Ленты.ру")», — сказал он. Сазанов также отметил, что в настоящий момент ведомство обсуждает вопрос привязки цены российской нефти сорта Urals к эталонным брендам Dubai или Brent. При этом сам он «особой разницы» между данными вариантами не видит, объясняя это тем, что два сорта «между собой коррелируют».

Власти страны задумались о переходе на новую систему расчета нефтяных налогов в условиях действия потолка цен на российскую нефть и появления рисков для доходов бюджета. Благодаря новой методике определения стоимости нефти правительство сможет таргетировать цену продажи российского топлива и стимулировать компании торговать им по цене, которая выгодна для бюджета: в ином случае их налоги возрастут.

Сейчас проблема с котировкой сорта Urals заключается в том, что она не является универсальным и общепризнанным показателем, и реальные цены продажи российской нефти могут существенно от нее отличаться. По данным Минфина, в последние месяцы средняя расчетная цена топлива резко падала — в январе она составила 49,48 доллара за баррель, что в 1,7 раза ниже показателей января прошлого года. При этом в настоящее время российская нефть торгуется с дисконтом почти в 40 долларов (примерно в два раза дешевле) по отношению к Brent.