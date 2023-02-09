В ЕС захотели обязать банки сообщать о размерах замороженных российских активов

Bloomberg: ЕС призвал обязать банки сообщать о размерах замороженных российских активов

В Европейском союзе захотели обязать банки сообщать о размерах замороженных российских активов. Об этом пишет Bloomberg.

Как стало известно изданию, юридическая служба блока призывает сделать это, если ЕС хочет использовать данные средства для восстановления Украины. Отмечается, что законы Евросоюза позволяют инвестировать замороженные активы и использовать полученные доходы для помощи Киеву, однако сначала официальные лица должны установить точный размер активов, принадлежащих Центробанку России, а также других заблокированных средств, связанных с РФ.

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность конфискации заблокированных активов Банка России. В настоящий момент блок изучает способы реализации меры в соответствии с международными правилами и в частности думает о потенциальном использовании активов ЦБ.

Российские активы оказались заморожены в результате санкций против Центрального банка после начала специальной военной операции. По словам министра финансов России Антона Силуанова, под ограничения попала почти половина золотовалютных резервов страны — около 300 миллиардов из 640 миллиардов долларов.