В США объяснили изменение перечня военных поставок Украине

Блинкен: перечень военных поставок Киеву меняется для возвращения утраченных территорий

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом объяснил изменение перечня военных поставок Украине. По его словам, это происходит для того, чтобы Киев мог вернуть утраченные территории, передает ТАСС.

Глава Госдепартамента подчеркнул, что Соединенные Штаты и партнеры продолжают тесное сотрудничество, чтобы у украинской стороны было все необходимое для эффективной самообороны.

«По мере изменений в ходе конфликта меняется и поддержка, которую мы предоставляем», — заявил Блинкен, комментируя возможность поставок Киеву истребителей.

Госсекретарь добавил, что решение США и ряда европейских стран о поставках танков партнеры Украины посчитали необходимым в текущих условиях. Вашингтон продолжат следовать этому пути, передавая те вооружения, которые могут быть наиболее эффективными на конкретном этапе развития конфликта, заключил глава Госдепа.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя возможность начала поставок США истребителей Украине, рассказал, что в настоящее время нет каких-либо анонсов или объявлений по этому вопросу.