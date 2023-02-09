В граничащем с Украиной российском регионе завершили укрепление госграницы

Губернатор Богомаз заявил о завершении укрепления госграницы Брянской области

В Брянской области завершили укрепление государственной границы. Об этом губернатор граничащего с Украиной российского региона Александр Богомаз заявил в Telegram-канале.

Глава Брянской области рассказал, что на рабочей встрече с командующими группировкой прикрытия госграниц военнослужащие дали высокую оценку выполнению задач.

«Работа, проведенная по строительству защитных сооружений и опорных пунктов, получила высокую оценку командования Вооруженных сил России», — написал Богомаз.

За минувшую ночь системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять беспилотников в Брянской области. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

19 октября президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах. Помимо этого, в Брянской области власти бессрочно ввели уровень террористической опасности после указа Путина. Аналогичные меры предприняты в Белгородской и Курской областях, а также в Крыму.