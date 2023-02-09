В Китае оценили расследование Херша о «Северных потоках»

Global Times: в КНР считают заслуживающим доверия расследование Херша о «Северных потоках»

Китайские эксперты считают, что публикация американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к терактам на газопроводах «Северный поток» заслуживает доверия. Об этом пишет Global Times.

Издание соглашается, что к такому выводу можно прийти, учитывая предыдущие действия США. Кроме того, нитки этого газопровода были «бельмом на глазу» Вашингтона, отмечает газета.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш представил расследование, в котором заявил, что водолазы США под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Лауреат Пулитцеровской премии утверждает, что 26 сентября 2022-го самолет Военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывные устройства.

Позднее официальный представитель Пентагона Гаррон Гэрн опроверг заявления о причастности Соединенных Штатов к взрывам. Он сослался на слова заместителя помощника главы Минобороны США Лоры Купер, которая на брифинге в октябре 2022 года также утверждала, что Вашингтон «никоим образом» не замешан в подрывах трубопроводов.