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14:38, 9 февраля 2023Спорт

Россию лишили еще одного международного турнира

FINA перенесла чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года из Казани в Сингапур

Фото: Serena Repice Lentini / Unsplash

Международная федерация плавания (FINA) объявила о переносе чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года из России. Об этом сообщается на сайте организации.

Турнир, который должен был пройти в Казани, состоится в Сингапуре. Сроки проведения соревнований станут известны позднее. Турнир объединит шесть видов спорта: плавание, водное поло, прыжки в воду, синхронное плавание, плавание на открытой воде и хайдайвинг.

Ранее Казань лишилась еще одного турнира. Союз европейских футбольных ассоциаций перенес матч за Суперкубок-2023 в Афины.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как теннис, шахматы, автоспорт и MMA, атлеты продолжают выступления в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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