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12:28, 9 февраля 2023Россия

Стало известно о проблемах с газом в пятиэтажке Новосибирска до взрыва

Жительница взорвавшегося в Новосибирске дома рассказала о проблемах с газом в доме до ЧП

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

До взрыва, случившегося в пятиэтажке Новосибирска на улице Литейной, в доме отмечались проблемы с газом. Об этом рассказала жительница частично обрушившегося здания, ее слова приводит телеканал «Звезда» в Telegram.

По словам пенсионерки, когда она чувствовала запах газа, ей приходилось обращаться к директору управляющей компании. Тогда специалисты устранили проблему.

Также стало известно, что в последний раз, когда проводилась проверка газового оборудования в доме, пожилая россиянка не пустила к себе специалистов. Собеседница телеканала объяснила это тем, что они ей чем-то не понравились.

Взрыв газа произошел в доме Новосибирска рано утром в четверг, 9 февраля. В здании частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир, начался пожар. Погибли, по последним данным, пять человек, пострадали девять, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал основной версией взрыва нарушение правил пользования газовым оборудованием. На место ЧП выехал глава МЧС Александр Куренков.

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Анастасия Шейкина
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