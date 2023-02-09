Гендиректор МАГАТЭ прилетит в Москву

Замглавы МИД России Рябков: гендиректор МАГАТЭ Гросси прилетит в Москву 9 февраля

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в четверг, 9 февраля, прилетит в Москву. Об этом сообщил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

«Гендиректор МАГАТЭ прилетает в Москву сегодня», — рассказал дипломат, говоря о предстоящем визите.

Ранее сообщалось, что Гросси предложил новые идеи по созданию защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).