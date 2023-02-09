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11:56, 9 февраля 2023Мир

Гендиректор МАГАТЭ прилетит в Москву

Замглавы МИД России Рябков: гендиректор МАГАТЭ Гросси прилетит в Москву 9 февраля

Фото: Fabio Frustaci / Globallookpress.com

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в четверг, 9 февраля, прилетит в Москву. Об этом сообщил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

«Гендиректор МАГАТЭ прилетает в Москву сегодня», — рассказал дипломат, говоря о предстоящем визите.

Ранее сообщалось, что Гросси предложил новые идеи по созданию защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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Варвара Кошечкина
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