Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Сан-Хосе Шаркс
НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Завтра
03:00 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - регулярный чемпионат
11:16, 9 февраля 2023Спорт

В МОК рассказали о решении по медалям командного турнира фигуристов на ОИ-2022

МОК: медали командного турнира ОИ-2022 вручат после завершения расследования дела Валиевой

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали о принятии решения по вручению медалей командного турнира фигуристов на Играх-2022. Заявление организации приводит USA Today.

«Только завершение расследования дела [россиянки Камилы Валиевой] позволит Международному союзу конькобежцев (ISU) объявить окончательные результаты командного турнира, а МОК — принять решение о распределении медалей», — говорится в сообщении. Отмечается, что поскольку дело касается допинг‑теста, взятого вне Олимпийских игр, но повлиявшего на результаты соревнований, МОК надеется на скорейшее его рассмотрение.

13 января Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. WADA недовольно этим вердиктом Дисциплинарного комитета и подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Вместе с тем фигуристку лишили золота чемпионата России-2022.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако призеры — сборные России, США и Японии — не были награждены из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил Валиевой участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Польша назвала поражение России смыслом своего существования
Власти озвучили основную версию взрыва в пятиэтажке в Новосибирске
В центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение
Выросло число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске
В МОК рассказали о решении по медалям командного турнира фигуристов на ОИ-2022
Туристы нашли альтернативу склонам Сочи
Оценены потери россиян от мошенников и финансовых пирамид
Киркорова сравнили с Аллегровой на новом видео после пластики лица
Гросси предложил новые идеи по защитной зоне на ЗАЭС
«Укрэнерго» сообщила о сокращении дефицита мощности в энергосистеме Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.