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10:41, 9 февраля 2023Спорт

Махачев назвал лучшего бойца MMA

Россиянин Ислам Махачев назвал себя лучшим бойцом MMA вне зависимости от весовых категорий

Фото: Christopher Pike / Reuters

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев назвал лучшего бойца смешанного стиля (MMA) вне зависимости от весовых категорий. Его слова приводятся на YouTube-канале MMA Crazy.

«Да, [австралиец Александр] Волкановски лучший боец прямо сейчас, об этом говорят рейтинги. Но я знаю, что лучшим бойцом в ММА являюсь я», — заявил Махачев. Он отметил, что обладает полным набором навыков: ударной техникой, борьбой и грэпплингом.

Махачев и Волкановски проведут поединок в ночь на 12 февраля. Бой пройдет в легком весе. Таким образом, чемпион полулегкого дивизиона Волкановски, который на данный момент возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC, сменит категорию, а Махачев впервые будет защищать чемпионский титул, завоеванный в октябре.

В профессиональной карьере Махачев потерпел одно поражение и одержал 23 победы. В активе Волкановски 25 побед при одном поражении.

Дарья Коршунова
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