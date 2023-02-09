Махачев назвал лучшего бойца MMA
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев назвал лучшего бойца смешанного стиля (MMA) вне зависимости от весовых категорий. Его слова приводятся на YouTube-канале MMA Crazy.
«Да, [австралиец Александр] Волкановски лучший боец прямо сейчас, об этом говорят рейтинги. Но я знаю, что лучшим бойцом в ММА являюсь я», — заявил Махачев. Он отметил, что обладает полным набором навыков: ударной техникой, борьбой и грэпплингом.
Махачев и Волкановски проведут поединок в ночь на 12 февраля. Бой пройдет в легком весе. Таким образом, чемпион полулегкого дивизиона Волкановски, который на данный момент возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC, сменит категорию, а Махачев впервые будет защищать чемпионский титул, завоеванный в октябре.
В профессиональной карьере Махачев потерпел одно поражение и одержал 23 победы. В активе Волкановски 25 побед при одном поражении.