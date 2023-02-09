Махачев назвал лучшего бойца MMA

Россиянин Ислам Махачев назвал себя лучшим бойцом MMA вне зависимости от весовых категорий

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев назвал лучшего бойца смешанного стиля (MMA) вне зависимости от весовых категорий. Его слова приводятся на YouTube-канале MMA Crazy.

«Да, [австралиец Александр] Волкановски лучший боец прямо сейчас, об этом говорят рейтинги. Но я знаю, что лучшим бойцом в ММА являюсь я», — заявил Махачев. Он отметил, что обладает полным набором навыков: ударной техникой, борьбой и грэпплингом.

Махачев и Волкановски проведут поединок в ночь на 12 февраля. Бой пройдет в легком весе. Таким образом, чемпион полулегкого дивизиона Волкановски, который на данный момент возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC, сменит категорию, а Махачев впервые будет защищать чемпионский титул, завоеванный в октябре.

В профессиональной карьере Махачев потерпел одно поражение и одержал 23 победы. В активе Волкановски 25 побед при одном поражении.