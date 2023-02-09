Чешский хоккеист удалил фото с Овечкиным из-за критики

Чешского игрока НХЛ Давида Пастрняка раскритиковали за фото с Александром Овечкиным

Чешского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинс» Давида Пастрняка раскритиковали за фото с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным. Об этом сообщает idnes.cz.

Хоккеисты сделали совместный снимок во время Матча звезд НХЛ, который проходил 3 и 4 февраля. Пастрняк опубликовал фото в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), однако получил в ответ негативные комментарии.

«Вы воспринимаете то, что происходит вокруг вас? Вы следите за тем, что олицетворяет Овечкин? Я понимаю спортивную сторону фото, но это не про хоккей!» — приводит источник один из комментариев. После этого чешский игрок НХЛ удалил снимок с Овечкиным из профиля.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 812 заброшенных шайб. Отставание от канадца Уэйна Гретцки, лидирующего в списке, составляет 82 гола.