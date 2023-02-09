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14:45, 9 февраля 2023Экономика

Лукашенко назвал сельское хозяйство выгоднее торговли нефтью

Лукашенко: заниматься сельским хозяйством в Белоруссии выгоднее, чем торговать нефтью

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Заниматься сельским хозяйством в Белоруссии стало выгоднее, чем торговать нефтью, сказал президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит БЕЛТА.

«Нефть не дает такой рентабельности, как сельское хозяйство. Нефть вообще опустилась ниже плинтуса. На 8,3 миллиарда долларов продали продуктов питания», — отметил Лукашенко. Он также назвал верным переход на отечественные продукты. «Я вообще сторонник того, что питаться надо тем, что у тебя произрастает на земле. Я импортного практически не употребляю», — поделился глава республики.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна поставляет нефть и газ в Белоруссию на «весьма выгодных, преференциальных условиях».

Между тем в доходы бюджета на следующий год Белоруссия заложила помощь от России в размере 1,7 миллиарда долларов. На основании каких договоренностей и под какие цели Москва выделит деньги, не уточняется.

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Платон Щукин
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