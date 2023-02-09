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17:01, 9 февраля 2023Мир

Финляндия ответила на просьбы Украины поставить танки

WSJ: Финляндия откажется от прямой передачи танков Украине до вступления в НАТО

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

Финляндия вряд ли поставит Украине танки в ближайшее время. Газета Wall Street Journal (WSJ) привела ответ высокопоставленного чиновника НАТО на просьбы Киева.

По данным газеты, Хельсинки откажется от прямой передачи танков Киеву до вступления в НАТО, что в настоящий момент блокирует Турция. При этом отмечается, что даже после возможного принятия в блок Финляндия сможет отправить украинской стороне несколько танков из 240 единиц.

Ранее бельгийские власти отказали Киеву в просьбе поставить истребители. Премьер-министр страны Александр де Кроо заявил, что имеющаяся военная техника у Брюсселя необходима для собственной защиты.

Тем не менее Белый дом допустил отправку истребителей Украине. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен также напомнил, что Вашингтон одобрил поставку танков Abrams для Киева.

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Виктория Кондратьева
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