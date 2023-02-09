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17:49, 9 февраля 2023Мир

В МИД России уличили Европу в политической импотенции

Замглавы МИД РФ Грушко заявил о политической импотенции Европы из-за «Северных потоков»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Позиция европейских стран в расследовании взрывов на «Северных потоках» говорит об их политической импотенции. С таким заявлением выступил замглавы российского МИД Александр Грушко, его цитирует РИА Новости.

«Расследования расследованиями, но сама политическая позиция, занятая европейцами в этих делах, она свидетельствует о такой вот политической импотенции и неготовности отстаивать собственные глубинные, коренные интересы Европы», — сказал дипломат.

8 февраля американский правозащитник и журналист Сеймур Херш представил расследование, в котором заявил, что водолазы США под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Он утверждает, что 26 сентября 2022-го самолет военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывные устройства.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов могут стоять представители одной из западных стран.

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Глеб Бажуткин
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