Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов после взрыва в Новосибирске

Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов после взрыва в пятиэтажке в Новосибирске

Спасатели извлекли тело девятого погибшего из-под завалов после взрыва газа в жилой пятиэтажке в Новосибирске. Эту информацию подтвердили ТАСС в экстренных службах российского региона и областном Минздраве.

До этого власти подтверждали гибель восьми человек. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура по погибшим.

Он также выразил соболезнования родственникам погибших жильцов пятиэтажки.

До этого президент России Владимир Путин дал поручения Травникову после взрыва газа в жилом доме в Новосибирске.

Так, губернатору региона нужно будет сформировать список из предложений к федеральным властям, в котором были бы перечислены все необходимые меры поддержки пострадавших.

Газ взорвался в жилой пятиэтажке Новосибирска 9 февраля, в результате частично обрушились два подъезда, в которых было не менее 30 квартир. Новосибирские власти называли основной версией взрыва нарушение правил пользования газовым оборудованием.