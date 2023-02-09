Ученый назвал ядерные испытания причиной землетрясений

Сотрудник РАН Пулинец назвал причиной землетрясения в Турции ядерные испытания

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец предположил, с чем связана возросшая сейсмическая активность на Земле. Об этом он высказался в беседе с Ura.ru.

Пулинец отметил, что после испытаний ядерного оружия в атмосфере и под землей резко увеличилась глобальная сейсмическая активность. По его мнению, этот фактор также стал причиной землетрясения в Турции. Ученый объяснил, что существуют разные триггеры бедствия, среди которых нередко указывают полнолуние, новолуние и другие.

По мнению доктора наук, землетрясение в Турции может послужить триггером для городов в радиусе 2000 километров. В частности, связанные явления могут произойти на Кавказе, в Азербайджане, в Туркмении и на Аравийском полуострове.

«Могут быть стимулированные землетрясения, но они могут случиться, если там уже (есть такое в сейсмологии понятие „процесс подготовки землетрясения“) есть какой-то очаг, который был готов, но ему чуть-чуть не хватало до того, чтобы сорваться. Вот это маленькое воздействие стороннего землетрясения может послужить триггером и сделать его возможным», — заключил специалист.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8, сильнейшее на территории страны с 1939 года. Подземные толчки ощущались в Сирии, на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке и Ливане. В Турции объявлен общенациональный траур в связи с огромным числом смертей в результате землетрясения, который продлится до 12 февраля включительно.

