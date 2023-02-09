Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:04, 9 февраля 2023Россия

Ученый назвал ядерные испытания причиной землетрясений

Сотрудник РАН Пулинец назвал причиной землетрясения в Турции ядерные испытания

Фото: Ihlas News Agency (IHA) / Reuters

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец предположил, с чем связана возросшая сейсмическая активность на Земле. Об этом он высказался в беседе с Ura.ru.

Пулинец отметил, что после испытаний ядерного оружия в атмосфере и под землей резко увеличилась глобальная сейсмическая активность. По его мнению, этот фактор также стал причиной землетрясения в Турции. Ученый объяснил, что существуют разные триггеры бедствия, среди которых нередко указывают полнолуние, новолуние и другие.

Материалы по теме:
Погребенные заживо Под завалами в Турции найдены живыми 187 человек
Погребенные заживоПод завалами в Турции найдены живыми 187 человек
28 октября 2011
В Турции произошло сильнейшее за 80 лет землетрясение. Страшные кадры катастрофы, унесшей тысячи человеческих жизней
В Турции произошло сильнейшее за 80 лет землетрясение.Страшные кадры катастрофы, унесшей тысячи человеческих жизней
6 февраля 2023

По мнению доктора наук, землетрясение в Турции может послужить триггером для городов в радиусе 2000 километров. В частности, связанные явления могут произойти на Кавказе, в Азербайджане, в Туркмении и на Аравийском полуострове.

«Могут быть стимулированные землетрясения, но они могут случиться, если там уже (есть такое в сейсмологии понятие „процесс подготовки землетрясения“) есть какой-то очаг, который был готов, но ему чуть-чуть не хватало до того, чтобы сорваться. Вот это маленькое воздействие стороннего землетрясения может послужить триггером и сделать его возможным», — заключил специалист.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8, сильнейшее на территории страны с 1939 года. Подземные толчки ощущались в Сирии, на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке и Ливане. В Турции объявлен общенациональный траур в связи с огромным числом смертей в результате землетрясения, который продлится до 12 февраля включительно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России
Число погибших при землетрясении в Турции превысило 12 тысяч
Ученый назвал ядерные испытания причиной землетрясений
В Сирии рассказали об отсутствии помощи от Европы и США после землетрясения
Посольство в Иране прокомментировало позицию Тегерана по новым регионам России
Пасечник рассказал о новых целях украинских военных в ЛНР
В сети появились кадры с расстрелом ВСУ сдавшегося в плен российского военного
Байден заявил о планах выдвигаться на второй срок
Байден прокомментировал расследования против его семьи
Байден обесценил мнение несогласных с его политикой американцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.