Отказ Орбана приветствовать Зеленского аплодисментами объяснили

Глава РСМД Кортунов назвал поведение Орбана на саммите Евросоюза нарушением протокола

Отсутствием аплодисментов президенту Украины Владимиру Зеленскому премьер-министр Венгрии Виктор Орбан демонстрирует, что у него есть ряд вопросов к украинскому коллеге. Так в разговоре с «Лентой.ру» объяснил поведение премьера генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите Европейского союза (ЕС) в Брюсселе. На опубликованном видео украинский лидер в сопровождении главы Евросовета Шарля Мишеля подходит к главам стран ЕС. В то время как все европейские лидеры стали хлопать Зеленскому, Орбан воздержался.

Это нестандартное поведение Андрей Кортунов генеральный директор РСМД

«В каком-то смысле Орбан нарушает протокол, принятый в Евросоюзе. Поскольку протокол предусматривает демонстрацию единства, особенно в таких важных вопросах как российско-украинских конфликт», — отметил Кортунов.

Политолог напомнил, что премьер-министр Венгрии не в первый раз выступает в роли возмутителя спокойствия. И привык к тому, что оказывается в одиночестве, противопоставляя себя другим членам Европейского союза. Это касается не только Украины, но и ее в том числе, добавил собеседник «Ленты.ру».

Мы знаем, что отношения между Венгрией и Украиной очень сложные. У Орбана есть много претензий к Киеву в отношении положения венгерского меньшинства в западной части Украины Андрей Кортунов генеральный директор РСМД

«Орбан как раз этот вопрос поднимал. И, в общем, понятно, что сейчас своим поведением он демонстрирует, что у него есть целый ряд вопросов к его украинскому коллеге, на который пока Украина не дает адекватного ответа», — заключил Кортунов.

Ранее президент Украины назвал главную цель посещения мероприятия. По словам политика, визит на саммит должен поспособствовать ускорению процесса по вступлению Украины в Евросоюз.

До этого в Еврокомиссии (ЕК) оценили способность Киева вступить в блок. В докладе ЕК сказано, что Украина пока находится на ранней стадии подготовки к вступлению в объединение. В частности, стране следует решить проблемы в экономической и социальной сферах.