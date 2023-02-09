Созданы крошечные роботы для опыления

Advanced Science: робот-одуванчик может опылять растения, автономно находясь в воздухе

Финские ученые разработал робота-одуванчика, который может пригодиться для опыления растений. Исследование было опубликовано в журнале Advanced Science.

По словам специалистов Университета Тампере (Финляндия), порядка 4,7 процента фруктов и 3,2 процента овощей в мире погибают из-за недостаточного опыления. В рамках решения проблемы специалисты создали крошечного робота, который способен автономно находиться в воздухе и опылять растения.

Инженеры вдохновлялись семенами одуванчика. Им удалось собрать робота, который может собирать материал для опыления и переносить его на большие расстояния. Благодаря небольшому весу — около 1,2 миллиграмма — устройство может подниматься в воздух. Робот принимает команды по беспроводной связи и получает энергию с помощью солнечной батареи. «Одуванчик» имеет пористую структуру и может адаптироваться к силе ветра, меняя свою форму.

По словам инженеров, робот уже можно применять для опыления определенных культур. В будущем специалисты намерены оснастить устройство GPS-датчиком, чтобы более точно координировать робота в полете.

Ранее ученые Тель-Авивского университета (Израиль) рассказали, что им удалось создать робота, оснащенного биологическим датчиком. Специалисты установили усики саранчи между двумя электродами, которые производят уникальный электрический сигнал в качестве реакции на запах.