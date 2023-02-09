Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 9 февраля 2023Наука и техника

Созданы крошечные роботы для опыления

Advanced Science: робот-одуванчик может опылять растения, автономно находясь в воздухе

Фото: Jianfeng Yang / Tampere University

Финские ученые разработал робота-одуванчика, который может пригодиться для опыления растений. Исследование было опубликовано в журнале Advanced Science.

По словам специалистов Университета Тампере (Финляндия), порядка 4,7 процента фруктов и 3,2 процента овощей в мире погибают из-за недостаточного опыления. В рамках решения проблемы специалисты создали крошечного робота, который способен автономно находиться в воздухе и опылять растения.

Инженеры вдохновлялись семенами одуванчика. Им удалось собрать робота, который может собирать материал для опыления и переносить его на большие расстояния. Благодаря небольшому весу — около 1,2 миллиграмма — устройство может подниматься в воздух. Робот принимает команды по беспроводной связи и получает энергию с помощью солнечной батареи. «Одуванчик» имеет пористую структуру и может адаптироваться к силе ветра, меняя свою форму.

По словам инженеров, робот уже можно применять для опыления определенных культур. В будущем специалисты намерены оснастить устройство GPS-датчиком, чтобы более точно координировать робота в полете.

Ранее ученые Тель-Авивского университета (Израиль) рассказали, что им удалось создать робота, оснащенного биологическим датчиком. Специалисты установили усики саранчи между двумя электродами, которые производят уникальный электрический сигнал в качестве реакции на запах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России
Walt Disney уволит семь тысяч сотрудников
Украинским дронам ограничили доступ к Starlink
Женщина рассказала об увиденном во время клинической смерти
Врачи назвали женскую мастурбацию полезной для здоровья
Мужчина в костюме Бэтмена спас россиянку от кражи 700 тысяч и попал на видео
В британских ВВС усомнились в возможности подготовки летчиков ВСУ
Подъезд жилого дома в Новосибирске обрушился из-за взрыва газа
Зеленский и Шольц перепутали трибуны на встрече в Париже
Число погибших при землетрясении в Турции превысило 12 тысяч
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.