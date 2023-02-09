Стало известно состояние пострадавших при взрыве газа в Новосибирске

Минздрав сообщил, что семь человек находятся в больницах после взрыва газа в Новосибирске

Семь человек находятся в больницах после взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

В ведомстве добавили, что двух раненных поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии. Еще двоим пострадавшим оказали помощь амбулаторно. Сейчас на месте происшествия дежурят пять бригад скорой помощи.

Ранее стало известно, что число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до двух человек, еще восемь пострадали. Мэр города Анатолий Локоть заявил, что в настоящее время идут поиски 11 человек, которые прописаны в здании, но не вышли на связь.