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09:37, 9 февраля 2023Россия

Стало известно состояние пострадавших при взрыве газа в Новосибирске

Минздрав сообщил, что семь человек находятся в больницах после взрыва газа в Новосибирске

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Семь человек находятся в больницах после взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

В ведомстве добавили, что двух раненных поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии. Еще двоим пострадавшим оказали помощь амбулаторно. Сейчас на месте происшествия дежурят пять бригад скорой помощи.

Ранее стало известно, что число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до двух человек, еще восемь пострадали. Мэр города Анатолий Локоть заявил, что в настоящее время идут поиски 11 человек, которые прописаны в здании, но не вышли на связь.

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Константин Лысяков
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