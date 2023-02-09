Число погибших из-за взрыва газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось

ТАСС: количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось до двух

Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось до двух. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Мэр города Анатолий Локоть заявил, что в настоящее время идут поиски не вышедших на связь 11 человек, которые прописаны в здании, где произошло ЧП. Он, в свою очередь, говорит об одном погибшем и 11 пострадавших. Ранее сообщалось о восьми раненых.

О взрыве в пятиэтажке на Линейной улице в Новосибирске стало известно утром 9 февраля. В результате обрушились два из четырех подъездов, в которых расположены по 15 квартир. Ранее в сети появились кадры, на которых, предположительно, запечатлен момент взрыва.

По словам главы регионального МЧС Виктора Орлова, под завалами дома могут находиться еще как минимум три человека. Сейчас экстренные службы обзванивают и ищут всех жильцов пофамильно, сверяют списки.