Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:16, 9 февраля 2023Россия

Число погибших из-за взрыва газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось

ТАСС: количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось до двух

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось до двух. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Мэр города Анатолий Локоть заявил, что в настоящее время идут поиски не вышедших на связь 11 человек, которые прописаны в здании, где произошло ЧП. Он, в свою очередь, говорит об одном погибшем и 11 пострадавших. Ранее сообщалось о восьми раненых.

О взрыве в пятиэтажке на Линейной улице в Новосибирске стало известно утром 9 февраля. В результате обрушились два из четырех подъездов, в которых расположены по 15 квартир. Ранее в сети появились кадры, на которых, предположительно, запечатлен момент взрыва.

По словам главы регионального МЧС Виктора Орлова, под завалами дома могут находиться еще как минимум три человека. Сейчас экстренные службы обзванивают и ищут всех жильцов пофамильно, сверяют списки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Володин назвал Байдена террористом из-за расследования о «Северных потоках»
Зеленский приказал военным держаться в Артемовске до получения западного оружия
Испытывающим симптомы похмелья после секса женщинам дали совет
Россиянин до смерти избил подругу девять лет назад и получил девять лет колонии
Число погибших из-за взрыва газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось
В Турции семилетнего мальчика спасли спустя 70 часов после землетрясения
В Киеве заявили о скором начале переговоров о вступлении Украины в ЕС
Названы города России с подешевевшими квартирами для аренды
Парень решил подшутить над девушкой на свадьбе ее сестры и был выгнан
Добыча нефти в России начала расти за счет продаж со скидками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.