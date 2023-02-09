Посол в Риме заявил о втягивании Италии в конфликт на Украине

Посол РФ в Риме Разов: Италия втягивается в военное противостояние, поставляя оружие Киеву

Посол России в Риме Сергей Разов заявил, что Италия, поставляя оружие Киеву, втягивается в военное противостояние и становится стороной конфликта на Украине. По его словам, многие заявления и действия итальянских властей перерастают из недружественных во враждебные, цитирует дипломата РИА Новости.

«В рамках пяти пакетов помощи Киеву поставлено оружие и военная техника на сумму один миллиард евро. Готовится шестой пакет, включающий передачу современной и весьма дорогостоящей системы ПВО/ПРО [противовоздушной / противоракетной обороны]», — сообщил Разов, добавив, что номенклатура поставок засекречена.