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14:41, 9 февраля 2023Россия

Россиянка выкинула голую годовалую дочь в снег

Судимая жительница Уфы выкинула в снег годовалую дочь, ребенка спасли местные жители

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Жительница Уфы, находясь в состоянии опьянения, выкинула голую годовалую дочь в снег. Об этом сообщает интернет-издание NewsBash.ru.

Житель одного из домов по Вологодской улице находился на балконе, когда услышал детский плач. Мужчина спустился и обнаружил сидящую на дороге женщину, рядом с ней в сугробе лежал ребенок.

Девочку сразу перенесли в тепло, попытались отогреть. Прибывшие на место медики госпитализировали ребенка с переохлаждением и ОРЗ.

Пьяную мать доставили в отделение полиции. Оказалось, что у женщины еще четверо детей. Она была лишена родительских прав и имеет судимость за убийство.

Ранее под Волгоградом двое детей получили обморожение. Братья пяти и восьми лет решили отправиться на зимнюю рыбалку и заблудились в лесу. Их отец злоупотребляет спиртным, а мать лишена родительских прав.

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Алан Босиков
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