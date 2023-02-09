Тренер Костомарова прокомментировала еще одну грозящую фигуристу ампутацию

Первый тренер Костомарова Караваева подтвердила грозящую фигуристу ампутацию пальцев руки

Первый тренер олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова Лидия Караваева прокомментировала еще одну грозящую фигуристу ампутацию. Об этом сообщает KP.RU.

«Ничего еще не закончилось. Сейчас главное, чтобы Рома выжил. Ему то лучше, то хуже», — заявила тренер. Она подтвердила информацию о том, что 46-летнему спортсмену грозит ампутация пальцев руки. Караваева добавила, что фигуриста окружает семья, которая оказывает ему большую поддержку.

Ранее 9 февраля «Пятый канал» сообщил, что Костомарову могут провести ампутацию рук из-за прогрессирующего некроза. Отмечалось, что врачи стараются спасти живые ткани на конечностях спортсмена, чтобы предотвратить еще одну операцию.

7 февраля фигуристу провели операцию по ампутации левой стопы. Позднее сообщалось, что врачи опасаются за состояние правой ноги Костомарова. Медики делают все возможное, чтобы сохранить ее, несмотря на отмирание ткани.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.