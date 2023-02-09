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23:08, 9 февраля 2023Бывший СССР

Русскоязычный канал в Молдавии оштрафовали за отсутствие новостей с Украины

Телеканал РЕН-ТВ Moldova оштрафовали на 30 тысяч леев за отсутствие новостей с Украины

Фото: Geraint Nicholas / Keystone Press Agency / Global Look Press

Русскоязычный канал РЕН-ТВ Moldova оштрафовали в том числе за отсутствие новостей с Украины. Об этом сообщает молдавский Совет по телерадиовещанию (СТР), передает РИА Новости.

Как сообщила вице-председатель СТР Анета Гонца, сумма штрафа за несколько нарушений закона составила 30 тысяч леев (1,6 тысячи долларов). «В пяти выпусках новостей за неделю не было ничего сказано о том, что происходит на границе с Молдавией, в соседней Украине», — пояснила она. При этом 57 процентов новостей телеканала были посвящены только международным событиям, тогда как об Украине, России или Румынии ничего не сообщалось. «Это отсутствие корректной информации», — констатировала Гонца.

В декабре прошлого года Молдавия приостановила действие лицензий шести телеканалов за некорректное освещение событий на Украине. Речь идет о телеканалах «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», «Акчент-ТВ», а также «НТВ-Молдова», «ТВ-6» и «Орхей-ТВ».

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Марина Совина
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