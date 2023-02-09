В МИД РФ выразили встревоженность из-за переданного Киеву западного оружия

Замглавы МИД Рябков: отстутствие самоограничений в поставках оружия Киеву тревожит

Тот факт, что страны Запада не допускают самоограничений по номенклатуре поставок оружия Киеву, вызывает у Москвы тревогу. Подобное мнение выразил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

В своем комментарии Рябков отметил, что Россия «не верит заявлениям Запада о возможности ограничений при поставке того или иного оружия Киеву».

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что страны НАТО, передающие Украине оружие, разведданные, участвующие в планировании военных операций, являются стороной конфликта. При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что фактическое участие в боевых действиях стран альянса против России подтвердила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.