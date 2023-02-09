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21:30, 9 февраля 2023Спорт

Олимпийской чемпион одной фразой оценил бойкот ЧМ по боксу США из-за россиян

Олимпийской чемпион Тищенко заявил, что американские боксеры пострадают из-за бойкота ЧМ
Евгений Тищенко

Евгений Тищенко. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по боксу, россиянин Алексей Тищенко высказался о решении сборной США бойкотировать чемпионат мира-2023 (ЧМ) из-за выступления на нем россиян. Его слова приводит РБК.

Спортсмен фразой «американцы сами себя наказали» оценил бойкот команды. По его мнению, от неучастия в турнире пострадают сами американские боксеры, которые не смогут показать себя на турнире.

8 февраля стало известно, что сборная США пропустит чемпионат мира-2023 из-за допуска российских и белорусских спортсменов с национальным флагом и гимном. По их мнению, участие россиян нарушает принципы честной игры и прозрачности.

5 октября Международная ассоциация бокса (IBA) допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсменам разрешено выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Анастасия Борисова
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