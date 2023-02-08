США пропустят чемпионат мира по боксу из-за допуска россиян с флагом и гимном

Сборная США пропустит чемпионат мира по боксу-2023 из-за допуска россиян с флагом и гимном

Сборная США пропустит чемпионат мира по боксу 2023 года из-за допуска российских и белорусских спортсменов с национальным флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте американской команды.

«Участие в чемпионате мира нарушит не только санкции Международного олимпийского комитета (МОК), подтвержденные 2 февраля, но и принципы честной игры и прозрачности», — сказано в заявлении. Среди причин пропуска турнира указано также непрозрачное финансовое управление Международной ассоциации бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев.

7 октября прошлого года Швеция и Финляндия заявили о бойкоте боксерских турниров с участием российских спортсменов. Президент Шведской боксерской ассоциации Пер-Аксель Шехольм назвал происходящее неприемлемым.

5 октября IBA допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсмены будут выступать под национальными флагами. В случае их победы будет исполняться гимн страны.