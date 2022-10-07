Две европейские страны заявили о бойкоте боксерских турниров с участием россиян

Швеция и Финляндия заявили о бойкоте боксерских турниров IBU с участием россиян

Швеция и Финляндия заявили о бойкоте боксерских турниров с участием российских спортсменов. Об этом сообщает SVT.

Президент Шведской боксерской ассоциации Пер-Аксель Шехольм заявил, что местные спортсмены не могут выступать на турнирах, на которые допущены россияне и белорусы. Он назвал происходящее неприемлемым. С этим мнением согласились в Финской ассоциации бокса.

5 октября стало известно, что Международная ассоциация бокса (IBA) допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсмены будут выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Президентом IBA является россиянин Умар Кремлев. 25 сентября в Ереване состоялся внеочередной конгресс IBA, на котором национальные федерации проголосовали против необходимости проведения президентских выборов. Кремлев остался на своем посту на четыре года.

