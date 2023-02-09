Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:54, 9 февраля 2023Мир

В Турции рассказали о реакции людей на последствия землетрясения

Жительница Турции Юлия рассказала о сплоченности людей после стихийного бедствия

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Пережившая землетрясение в Турции россиянка Юлия Шишенко в разговоре с «Лентой.ру» рассказала о сплоченности людей после стихийного бедствия. Также девушка отметила, что толчки до сих пор продолжаются.

«В стране скорбь. Мы никогда не видели, чтобы люди так сплотились. Русские сообщества собирают огромное количество вещей, продуктов, воды и самого необходимого. Каждая пятая турецкая машина везет матрасы, одеяла и воду. В каждом кафе, магазине, общественном месте — точки сбора помощи», — сообщила Юлия.

Толчки отслеживаем по специальному приложению. Они продолжаются, но мы ничего не чувствуем

Юлия Шишенкопережившая землетрясение в Турции россиянка

Собеседница «Ленты.ру» отметила, что в кафе, торговых и развлекательных центрах почти нет людей.

«К нам в Мерсин приезжают люди из Аданы и других городов, которые пострадали. У многих под завалами родственники. Много боли, горя и печали на лицах абсолютно у всех», — рассказала девушка.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, став самым сильным с 1939 года. Сильные толчки ощущались во многих городах страны, включая Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай. Кроме того, землетрясения были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в провинции Османийе сообщил, что число погибших в результате землетрясения в стране возросло до 16 170, а раненых — до 64 194.

В Турции объявлен общенациональный траур до 12 февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
Стало известно о взрыве на территории бывшего завода в Киеве
В Госдуме рассказали о состоянии жаловавшихся на побои в ДНР мобилизованных
В Киеве исправили заявление о решении вопроса с поставкой истребителей
В Польше высказались о невозможности победы Украины над Россией
В Петербурге школьник взорвал страйкбольную гранату на уроке
Российские военные заявили о постоянных артдуэлях при взятии позиций ВСУ
В российском регионе произошел разлив нефти
Объяснен принцип действия российской гранаты РДГ-У
Лидер Pink Floyd заявил о возросшем уважении к Путину
В Турции рассказали о реакции людей на последствия землетрясения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.