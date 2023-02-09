В Турции рассказали о реакции людей на последствия землетрясения

Жительница Турции Юлия рассказала о сплоченности людей после стихийного бедствия

Пережившая землетрясение в Турции россиянка Юлия Шишенко в разговоре с «Лентой.ру» рассказала о сплоченности людей после стихийного бедствия. Также девушка отметила, что толчки до сих пор продолжаются.

«В стране скорбь. Мы никогда не видели, чтобы люди так сплотились. Русские сообщества собирают огромное количество вещей, продуктов, воды и самого необходимого. Каждая пятая турецкая машина везет матрасы, одеяла и воду. В каждом кафе, магазине, общественном месте — точки сбора помощи», — сообщила Юлия.

Толчки отслеживаем по специальному приложению. Они продолжаются, но мы ничего не чувствуем Юлия Шишенко пережившая землетрясение в Турции россиянка

Собеседница «Ленты.ру» отметила, что в кафе, торговых и развлекательных центрах почти нет людей.

«К нам в Мерсин приезжают люди из Аданы и других городов, которые пострадали. У многих под завалами родственники. Много боли, горя и печали на лицах абсолютно у всех», — рассказала девушка.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, став самым сильным с 1939 года. Сильные толчки ощущались во многих городах страны, включая Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай. Кроме того, землетрясения были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в провинции Османийе сообщил, что число погибших в результате землетрясения в стране возросло до 16 170, а раненых — до 64 194.

В Турции объявлен общенациональный траур до 12 февраля.

