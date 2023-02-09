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17:05, 9 февраля 2023Мир

Число жертв землетрясения в Турции превысило 16 тысяч

Президент Турции Эрдоган: число жертв землетрясения в стране превысило 16 тысяч

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в провинции Османийе сообщил, что число погибших в результате землетрясения в стране превысило 16 тысяч. Его слова приводит агентство Anadolu.

По словам главы государства, число жертв возросло до 16 170, а раненых — до 64 194.

Турция приняла предложение о помощи в ликвидации последствий землетрясения от 95 стран. В результате к поисково-спасательным операциям присоединились 6,5 тысячи иностранных спасателей.

По оценкам рейтингового агентства Fitch, экономический ущерб от землетрясений превысит два миллиарда долларов и может достигнуть суммы в четыре миллиарда долларов и выше.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля, став самым сильным с 1939 года. Сильные толчки ощущались во многих городах страны, включая Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай. Кроме того, землетрясения были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран.

В Турции объявлен общенациональный траур до 12 февраля.

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Варвара Кошечкина
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