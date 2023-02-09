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06:10, 9 февраля 2023Мир

Американский ветеран захотел пожать Путину руку

Американский ветеран Дрейвен заявил, что хотел бы пожать руку президенту России Путину
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev / Globallookpress.com

Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен выразил cвою поддержку президенту России Владимиру Путину и заявил, что пожал бы ему руку. Об этом он заявил в Twitter.

Он ответил на вопрос бывшего пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель, которая поинтересовалась, что бы он спросил, встретившись с Путиным?. Ветеран уточнил, что хотел бы пожать руку российскому лидеру и поблагодарить за терпение, за то, что сделал для своего народа и мира.

«И сказал бы ему, что я и другие изо всех сил пытаемся вытащить остальных из пропагандистской матрицы к истине», — подчеркнул он. Дрейвен добавил, что Украина не имеет шансов против РФ на поле боя.

Ранее специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, что Путину доверяют 80,6 процента граждан.

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Марина Совина
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