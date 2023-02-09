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13:23, 9 февраля 2023Мир

Захарова назвала саморазрушительными слова премьера Польши о поражении России

Захарова заявила, что злоба Польши работает на ее поражение

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram заявление польского премьера Матеуша Моравецкого, назвав его слова саморазрушительными.

Моравецкий в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Варшава существует ради победы над Москвой. По его словам, поражение России является «одновременно польским и европейским смыслом жизни».

Захарова задалась вопросом, чего в данных рассуждениях больше: глупости или подлости, а также указала, что и то и другое является составляющей «дикой ненависти» Польши к России. «А она саморазрушительна, как известно. Так держать, Моравецкий. Ваша злоба работает на ваше поражение», — подчеркнула дипломат.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что если Моравецкий считает смыслом жизни поражение России, значит, смысл жизни потерян. Остается только надеяться, что русофобские настроения в Польше искоренимы и однажды исчезнут.

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Варвара Кошечкина
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