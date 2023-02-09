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15:41, 9 февраля 2023Экономика

Чешская компания захотела отсудить у «Газпрома» миллионы долларов

Чешская ČEZ захотела отсудить у «Газпрома» 45 миллионов долларов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Чешская энергетическая компания ČEZ инициировала арбитражное разбирательство против «Газпрома» из-за недопоставок топлива в прошлом году. Об этом пишет издание Idnes.

ČEZ хочет получить от российской компании компенсацию в размере около одного миллиарда крон (порядка 45 миллионов долларов). Решение по разбирательству, которое пройдет в Женеве, вынесет арбитражный суд из трех человек, заявил пресс-секретарь ČEZ Ладислав Кржиж.

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В декабре сообщалось, что газохранилища в Чехии заполнены на 84 процента. Запасы газа в республике составляли 2,917 миллиарда кубометров.

Ранее с «Газпромом» также решила судиться немецкая Uniper. Ее представители потребовали возместить компании ущерб, поскольку с июня она недополучала поставки от «Газпрома» и была вынуждена взамен покупать топливо по более высокой стоимости.

Платон Щукин
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