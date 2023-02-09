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20:07, 9 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский признался в слежке украинских спецслужб за обеспечением армии ФРГ

Президент Зеленский: спецслужбы Украины следили за обеспечением армии ФРГ ракетами
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Daina Le Lardic / European Union 2023 / Reuters

Украинские спецслужбы следили за обеспеченностью армии ФРГ ракетами и средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью газете Spiegel.

Он выразил благодарность канцлеру Германии Олафу Шольцу за поставки Киеву систем ПВО IRIS-T и признался, что получал от украинской разведки данные о количестве соответствующих ракет на вооружении у Бундесвера.

«Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у тебя самого больше нет, у нас же тоже есть разведывательная спецслужба. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», — заявил президент.

В том же интервью Зеленский пожаловался на то, что Украина часто сталкивается с нежеланием западных стран помогать Киеву поставками оружия и техники. При этом в качестве примера он упомянул Германию.

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Георгий Нестеров
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