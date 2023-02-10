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15:26, 10 февраля 2023Россия

Пострадавший при взрыве газа в российском кафе мужчина скончался в больнице

В больнице Уфы скончался пострадавший при взрыве газа в кафе мужчина

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В больнице Уфы скончался мужчина, пострадавший при взрыве газа в кафе «Рахат». Об этом сообщает издание «Уфа онлайн» со ссылкой на данные ГУ МЧС по Башкирии.

«Сегодня ночью один из пострадавших мужчин от полученных травм, к сожалению, скончался», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Кафе на улице Ахметова загорелось утром 9 февраля. В результате случившегося пострадали четверо мужчин и девушка 20 лет. По данным МЧС, Государственный пожарный надзор не проводил проверки в российском кафе, так как объект относился к малому бизнесу. Жалобы на нарушение требований пожарной безопасности в здании также не поступали.

Прокуратура установила, что причиной пожара стал взрыв газовых баллонов, которые хранились в подвальном помещении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Также 9 февраля взрыв газа произошел в пятиэтажке Новосибирска. В здании частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир, начался пожар. По последним данным, в результате случившегося погибли 13 человек, еще девять пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

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Варвара Родикова
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