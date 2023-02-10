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08:07, 10 февраля 2023Мир

В МИД назвали поставляемое Киеву оружие законной целью для российских военных

Дипломат Полищук: поставляемое Киеву оружие является законной целью для российских военных

Фото: U.S. Transportation Command / Reuters

Москва в свете планов Запада поставить Киеву новые виды оружия напоминает, что оно станет законной целью для российских военных и будет уничтожено. Об этом РИА Новости заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Дипломат предупредил, что расширение поставок западного оружия неизбежно ведет к эскалации конфликта. В частности, представитель внешнеполитического ведомства указал, что Москва допускает, что Киев будет наращивать обстрелы и может попытаться нанести удары по Крыму.

Полищук заявил, что ВСУ уже используют полученное оружие для обстрелов российских городов и убийства мирных жителей, а с увеличение поставок «вся ответственность будет лежать на западных кураторах сегодняшней Украины».

Ранее Полицук заявил, что Москва отказалась верить Киеву о гарантиях не использовать западное оружие для ударов вглубь России. «Доверия к таким заявлениям быть не может, поскольку украинские власти не раз демонстрировали свою лживость и недоговороспособность», — отметил он.

В декабре заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил, что законными военными целями можно считать военно-политическое руководство страны-противника и Вооруженные силы (ВС) других стран, которые являются союзниками страны-противника. По его словам, военными целями также являются любые войска противника (законные и незаконные комбатанты), которые официально не выведены из состава его ВС, любая военная и вспомогательная техника противника, а также любые объекты, относящиеся к военной инфраструктуре, способствующие достижению военных целей.

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Марина Совина
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