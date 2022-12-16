Медведев обозначил законные военные цели

Медведев назвал военно-политическое руководство противника законной военной целью

Законными военными целями можно считать военно-политическое руководство страны-противника и Вооруженные силы других стран, которые являются союзниками страны-противника. Их обозначил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram.

Политик заявил, что в ходе нынешнего конфликта с Украиной вопрос о легальных военных целях трактуется по-разному, однако есть «правила поведения во время войны (jus in bello), которые берут свое начало еще в сакральных источниках».