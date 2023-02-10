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14:09, 10 февраля 2023Мир

В России оценили вероятность обсуждения мирного договора с Японией

Захарова заявила, что для России закрыта тема заключения мирного договора с Японией

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В МИД России оценили вероятность обсуждения мирного договора с Японией, передает РИА Новости слова пресс-секретаря ведомства Марии Захаровой.

«Что касается темы мирного договора, то, как вы знаете, для нас она закрыта», — сказала представитель ведомства.

Ранее в Токио прошли акции за возвращение «северных территорий» — так в стране называют принадлежащие России курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Отмечается, что в 2022 Япония вернула Курилам статус «незаконно оккупированных» территорий.

7 февраля в Японии отмечают день «северных территорий» — в этот день в 1855 году был подписан Симодский трактат, дипломатический договор с Россией, согласно которому Токио отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — курильские острова, возвращения которых она требует от Москвы в послевоенный период.

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Виктория Кондратьева
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