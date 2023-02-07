У посольства России в Токио начались акции за возвращение «северных территорий»

Ультраправые проводят акции у посольства РФ в Токио за возвращение «северных территорий»

Ультраправые организации проводят акции в Японии за возвращение «северных территорий» — так в стране называют принадлежащие России курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Об этом сообщает РИА Новости.

Митинги начались в районе посольства РФ в Токио. Участники мероприятия передвигаются на фургонах и выкрикивают в громкоговорители лозунги с требованием вернуть острова. Также была замечена группа людей с вертикальным транспарантом «Отобьем обратно северные территории».

На месте проведения акции дежурят полицейские — на улице рядом с дипведомством выстроен ряд машин и автобусов представителей правоохранительных органов, въезд в здание охраняется и перекрыт металлической решеткой.

В апреле прошлого года Япония впервые с 2003 года официально обозначила российские Южные Курилы незаконно оккупированными северными территориями. Последние несколько лет Токио говорил о Курилах как об островах, «на которые распространяется суверенитет Японии».

7 февраля в Японии отмечается день «северных территорий» — в этот день в 1855 году был подписан Симодский трактат, дипломатический договор с Россией, согласно которому Токио отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — курильские острова, возвращения которых она требует от Москвы в послевоенный период.

Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими северными территориями. В свою очередь, Россия не признает самого факта территориального спора.