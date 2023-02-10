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15:51, 10 февраля 2023Мир

Названы три условия отказа Запада от военной поддержки Украины

Политолог Блохин: Запад прекратит военную поддержку Украины, если разуверится в ее победе

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Западные страны в будущем могут пересмотреть свою политику в отношении Украины и прекратить поставлять Киеву вооружения для противодействия России в рамках текущего конфликта, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. В беседе с «Лентой.ру» эксперт перечислил три условия, которые могут повлиять на ситуацию с западными поставками вооружений для Украины.

Первой причиной может стать потеря странами Западами уверенности в способности Киева одержать победу в конфликте.

«Во-первых, [западные поставки вооружений Украине могут прекратиться], если не будет убежденности в победе Украины над Россией, когда Запад увидит, что это бесперспективное дело. Сейчас идет информационная волна на Западе, в рамках которой говорится о том, что в отношениях с Кремлем пересечены все возможные красные линии. Пока они считают, что с Россией можно разговаривать с помощью силы, и открытая убежденность в победе Украины на данном этапе все-таки есть», — объяснил специалист.

Военные поставки Украине могут прекратиться и по двум другим причинам, которые выделил Блохин: появление «усталости» от Украины либо смена военной стратегии Москвы.

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«[Западные поставки вооружений Украине могут прекратиться] в случае, когда возникнет усталость от Украины, а она уже постепенно возникает, когда у Запада пропадет желание поддерживать этот проект. Уже сейчас видна эта усталость. В-третьих, поставки вооружений Украине могут зависеть от действий России. Если мы покажем, что мы готовы действовать более дерзко в отношении Запада, и будем сигнализировать о намерении действовать на Украине более радикально, если появится риск лобового столкновения между Западом и Россией, тогда Запад посмотрит на ситуацию иначе», — считает Блохин.

Ранее «Лента.ру» писала об обращении группы депутатов Европарламента, которые призвали Еврокомиссию рассмотреть возможность начала мирных переговоров с Россией, а также немедленного прекращения военной и финансовой поддержки Украины.

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Кирилл Садовский
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